Париж, , 08:47 — REGNUM Во Франции с аукциона архив и библиотека адмирала Александра Колчака были проданы за €3,012 млн, об этом сообщается на странице торгового дома Drouot в Twitter.

Так, среди проданных лотов — наградной лист ордена Святого Георгия (€211 тыс.), фотография Колчака в царской офицерской форме (€12 тыс.), паспорт лейтенанта флота (€82 тыс.), письмо от 1919 года Колчака своей жене (€120 тыс.).

«Продажа архива Колчака стала настоящим триумфом!» — говорится в сообщении торгового дома.

Как сообщало ИА REGNUM, коллекционное собрание адмирала Александра Колчака насчитывает около трёхсот лотов: письма, книги, фотографии, которые предварительно оценивались в 21 млн рублей.

Ранее в Госдуме призвали Минкультуры РФ найти необходимые средства на приобретение коллекционного собрания знаменитого российского военачальника и государственного деятеля.

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