Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Не стоит ожидать в ближайшее время больших прорывов в развитии отношений Белоруссии и США. Об этом, как передает РИА Новости, сказал 22 ноября заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, находящийся с визитом в Вашингтоне.

«Я не думаю, что это приведет к каким-то уж слишком быстрым и слишком масштабным прорывам», — заявил дипломат.

В то же время он отметил, что видна политическая воля у обеих сторон, и можно ждать нормализации отношений. Как рассказал Кравченко, планируется обсуждение возобновления работы послов, а также «возвращение к нормальному состоянию дел». Он не исключил, что стороны начнут сотрудничать в каких-либо областях.

Как передавало ИА REGNUM, после обвинений в «нарушении прав человека» и введения Вашингтоном в 2006 году санкций в отношении некоторых лиц и организаций в Белоруссии, между странами испортились отношения. Стороны сократили дипломатическое присутствие, и посольские миссии возглавляют временные поверенные в делах вместо послов. В последнее время наблюдается потепление отношений между США и Белоруссией.