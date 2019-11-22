Уагадугу, , 08:38 — REGNUM Продовольственное агентство ООН предупредило об «эскалации гуманитарного кризиса» в Буркина-Фасо, вызванного ростом экстремистского насилия и долгосрочным воздействием климатического кризиса в засушливом центральном регионе Сахеля. Об этом передает The Guardian Africa.

«В Буркина-Фасо разворачивается гуманитарный кризис, который разрушил жизни миллионов людей», — заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли.

По его словам, резкий рост числа нападений, в результате которых западноафриканская страна оказалась втянутой в повстанческое движение джихадистов, начавшееся в регионе в начале 2015 года, вынудил почти полмиллиона человек покинуть свои дома.

«Около полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, а треть страны в настоящее время является зоной конфликта. Наши команды на местах отмечают, что уровни недоедания значительно превышают чрезвычайные пороги — это означает, что маленькие дети и их матери находятся на грани выживания. Если мир серьезно относится к спасению жизней, сейчас самое время действовать», — добавил Бизли.

Журналисты издания сообщают, что число нападений в Буркина-Фасо в первой половине 2019 года превысило общее число нападений за 2018 год, причем число погибших среди гражданского населения в четыре раза больше, чем за прошлый год. Школы закрыты, и в стране, где четверо из пяти человек зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, люди покидают свои поля. По меньшей мере 486 000 человек покинули свои дома в Буркина-Фасо, в результате чего общее число перемещенных лиц в Сахеле достигло 860 000 человек.

Со своей стороны, в ВПП заявили, что в настоящее время 2,4 миллионов человек в центральной части Сахеля нуждаются в продовольственной помощи.

Марва Авад, пресс-секретарь ВПП, которая на прошлой неделе посетила Кайю, в 90 минутах от столицы Буркина-Фасо, Уагадугу, заявила, что число перемещенных лиц «резко возросло» за последние три месяца. Некоторые семьи прошли 200 км, сказала она.

«Мали уже охвачена хаосом, и поэтому мы бьем тревогу по Буркина-Фасо», — сказала она.

«Мы не хотим еще одной Сирии. Я три года освещала Сирию, и люди там были более сведущими о восстаниях и экстремизме. Но местные жители сообщили нам, что они наблюдают в стране эксплуатацию неравенства, в то время как молодые люди продолжают присоединяться к вооруженным группировкам», — заявила Авад.

Половина населения страны — молодые люди, отметила Авад, а также предупредила о росте торговли людьми в Сахеле, если ситуация будет продолжаться.

Напомним, что ранее в этом году военные чиновники США предупреждали, что быстрое и тревожное ухудшение ситуации с безопасностью в Буркина-Фасо угрожает дестабилизации обширного района Западной Африки.

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