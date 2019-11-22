Париж, , 08:31 — REGNUM Франция добивается переизбрания в совет международной морской организации (IMO), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Известно, что выборы членов совета состоятся 29 ноября 2019 года в Лондоне в рамках 31-й сессии международной морской организации.

«Франция — великая морская нация, которая осуществляет юрисдикцию над вторым по величине морским районом. Государство является одним из основателей международной морской организации и присутствует в совете с момента ее создания. Франция предоставляет этой организации широкую сеть экспертов, которая позволяет ей активно участвовать во всех сессиях комитетов», — говорится в заявлении МИД Франции.

Во французском ведомстве отметили, что Париж стремится продвигать правила безопасности, охраны и экологии во время международных перевозок. В борьбе с глобальным потеплением и в соответствии с обязательствами, вытекающими из Парижского соглашения, Франция продвигает амбициозные и достижимые решения, которые способствуют быстрому и устойчивому сокращению выбросов углерода морским транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центр космических исследований Франции и организация космических исследований Индии заключили соглашение о создании центров морского патрулирования на территории Индии.

Читайте также: Индия и Франция создадут центры морского патрулирования