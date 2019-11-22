Сеул, , 08:29 — REGNUM Власти Южной Кореи отменили проведение совместных с Японией учений, которые были запланированы на 27 ноября. Об этом 22 ноября сообщает Kyodo.

По данным журналистов агентства, Сеул попросил отменить учения «по служебным обстоятельствам».

Как передавало ИА REGNUM, в настоящее время срывается подписание трехстороннего договора между США, Японией и Южной Кореей об обмене конфиденциальной военной информацией. Его срок истекает 23 ноября.

Согласно условиями соглашения, Сеул предоставляет другим сторонам данные о пусках баллистических ракет в КНДР. Из-за трений с Японией в Южной Корее отказываются продлевать договор.

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