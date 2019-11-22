Подгорица, , 11:35 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович направил телеграмму с соболезнованиями президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Халифу бен Заед Аль Нахджану по случаю смерти брата шейха Султана бен Заед Аль Нахяна от имени граждан Черногории и от своего имени, пишет черногорское новостное агентство RCTG 20 ноября.

Султан бин Заед Аль Нахян, являвшийся членом правящей семьи Аль Нахян, был ключевым политиком в ОАЭ.

Шейх Султан был вторым сыном шейха Чуа бен Султана Аль Нахяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов. Он родился в 1956 году и проходил обучение в Англии, окончив Королевскую Военную академию в Сандхёрсте. Его старший сводный брат со стороны отца шейха Халифа является нынешним эмиром и президентом, в то время как его второй сводный брат шейх Мохамед, нынешний наследник Абу Даби.