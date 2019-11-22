Париж, , 08:04 — REGNUM Франция решительно осуждает продолжающиеся удары режима и его союзников в Идлибе (Сирия), в том числе нанесенные 20 ноября удары по лагерю вблизи турецкой границы в районе, где многие сирийцы спасаются от боевых действий и нашли убежище, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Продолжение военных действий подрывает поиск надежного и согласованного политического урегулирования в соответствии с резолюцией № 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении МИД.

Париж призывает к немедленному прекращению военных действий в регионе Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция «очень твердо» осудила наступление турецких войск, начатое 9 октября на севере Сирии.

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