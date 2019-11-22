За последние годы вооружённые силы России значительно окрепли. Перспективы их развития на период до 2030 года, а также других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, рассмотрят сегодня, 22 ноября на заседании Совета Безопасности, которое проведёт президент Владимир Путин.

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