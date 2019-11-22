Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Власти Соединенные Штаты глубоко обеспокоены попытками Китая якобы оказать вмешательство в президентские выборы на Тайване, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высказывание американского посла.

«Мы опасаемся, что Китай попробует оказать давление разными способами на Тайвань. Несомненно, эти попытки вмешаться в демократические процессы Тайваня вызывают беспокойство», — заявил и.о. посла США на Тайване Брент Кристенсен.

Он подчеркнул, что Пекин якобы использует кампании по дезинформации, чтобы «люди потеряли веру в демократические институты».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что Пекин не потерпит каких-либо «инцидентов с независимостью» Тайваня. Он добавил, что Китай прилагал и будет прилагать усилия для мирного разрешения этой проблемы.

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