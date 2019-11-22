Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Благодарность премьеру Пакистана Имрану Хану за содействие в освобождении заложников выразил президент США Дональд Трамп. Об этом 21 ноября журналистам рассказал представитель Белого дома Джадд Дир.

По словам Дира, Трамп надеется, что освобождение поможет урегулировать ситуацию в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обменяло двух заложников — американца Кевина Кинга и австралийца Тимоти Уикса — на трех членов запрещенного движения. Кинг и Уикс находились в плену более трех лет.

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