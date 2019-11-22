Бейрут, , 07:12 — REGNUM Ливанские СМИ и участники протестных акций должны помочь властям Ливана бороться с коррупцией, заявил президент страны Мишель Аун в ходе своего обращения к нации.

Он заявил, что считает правильным привлечение внимания к проблеме коррупции и экономических преступлений через средства массовой информации и уличные протесты. При этом Аун попросил всех разоблачителей предоставлять суду необходимую информацию.

«Вы дали импульс работе правосудия, так дайте ему заниматься своим делом», — добавил он.

По мнению Ауна, Ливан стал заложником неверной экономической политики, которая проводилась в стране несколько десятилетий. Он подчеркнул, что для противодействия коррупции необходимо в первую очередь соблюдать законы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября студенты в Ливане вышли на протестные акции перед обращением к народу президента страны Мишеля Ауна. Отмечалось, что учащиеся вузов организовали сидячие забастовки возле школ и предприятий.

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