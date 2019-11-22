Загреб, , 11:35 — REGNUM Кандидат в президенты Хорватии Мирослав Шкоро заявил, что, если он победит на выборах, он решит вопрос о несвоевременной выплате зарплат 250 тысячам человек. Он признал, что процесс принятия решений в Хорватии осложнён попытками угодить «определенным лоббистским группам», что, например, не свойственно для Словении, пишет хорватское новостное агентство Večernji list.

Он также прокомментировал забастовку учителей, которая длится почти месяц. Он заявил, что «в экономике если у кого-то прибавляется, то у кого-то обязательно убывает». Проблема в том, что им сначала сказали, что денег нет, потом сообщили, что есть настолько много, что можно было бы выплатить всем», — заявил Мирослав Шкоро. Он указал, что проблема заключается во всей системе образования в Хорватии, которая, по его словам, будет меняться в целом, и для него немецкое образование — образец для подражания в Европе.

Вопрос об изменении даты праздников, по мнению Мирослава Шкоро — экспертная тема. Он считает, что Хорватия должна праздновать День победы против фашизма, но дата не имеет значения, об этом должны договориться историки.