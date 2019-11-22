Душанбе, , 06:14 — REGNUM В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с работниками судебных органов: главами Верховного суда, Верховного экономического суда, Конституционного суда, МВД, генеральной прокуратуры, ГКНБ, судов Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, городов и районов страны.

В рамках встречи Рахмон, проанализировав деятельность судебной системы за прошедшие 10 лет — с 2009 по 2019 гг., — поручил соответствующим ведомствам принять меры по устранению возникших в работе судебных органов недостатков, а также обеспечить верховенство закона и судебной справедливости.

Президент отметил, что недостатки в судебной системе страны возникают либо в результате нарушения некоторыми судьями порядка рассмотрения судебных дел, либо в связи с тем, что вышестоящие судебные инстанции отменяют несоответствующие законодательству Таджикистана судебные акты, решения или приговоры.

Глава государства заметил, что некорректная и противоправная деятельность работников суда приводит к тому, что недовольные таджикистанцы обращаются с жалобами в Исполнительный аппарат президента страны.

В связи с этим Эмомали Рахмон поручил руководству судов немедленно принять меры по устранению всех недостатков и в дальнейшем проводить все мероприятия в соответствии с действующим законодательством Таджикистана.

Читайте ранее: В Таджикистане прошла волна отставок судей