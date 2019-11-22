Ашхабад, , 06:08 — REGNUM Туркмения наравне с Белоруссией и еще целым рядом других стран заняла 138-е место среди 160 государств в рейтинге «Global Terrorism Index — 2019», составленном аналитиками британского Института экономики и мира.

При этом эксперты в очередной раз отметили практически нулевой уровень террористической угрозы в этих странах.

Ненамного отстали от них Узбекистан, расположившийся на — 135-й строчке рейтинга, Эстония и Молдавия — на 123-й и Латвия — на 117-й.

Чуть менее безопасными названы Литва — 107-е место и Азербайджан — 103-е.

Затем следуют Армения — 94-е место, Грузия — 90-е, Киргизия — 87-е и Казахстан — 85-е, Таджикистан — 50-е и Россия — 37-е.

Среди постсоветских стран самой подверженной террористическим рискам и наименее безопасной эксперты вновь признали Украину, которая занимает 24-е место в рейтинге.