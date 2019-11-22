Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп считает нелегитимным рассмотрения дела об импичменте в палате представителей Конгресса США.

«Если палата представителей будет продолжать это мошенничество…, тогда он хочет идти в сенат и хочет процесса», — заявил Гидли.

Отмечается, что если палата представителей объявит Трампу импичмент, то Сенат будет проводить судебный процесс над ним. Однако республиканцы контролируют большинство мест в сенате, и никто из них пока не высказался в пользу импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября комитет палаты представителей Конгресса США заблокировал возможность участия в слушаниях информатора, доложившего об июльском разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что послужило началом процедуры импичмента американского лидера. Отмечалось, что большинство голосов в комитете принадлежит представителям Демпартии США.

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