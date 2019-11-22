Нью-Йорк, США, , 06:24 — REGNUM Пост генерального директора отделения ООН в Вене займет египетский дипломат Гад Фатхи Вали. Об этом 21 ноября распорядился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщается на сайте организации.

Ранее этот это отделение возглавлял представитель РФ Юрий Федотов. Параллельно Гад Фатхи Вали будет выполнять обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с предстоящим 75-летием ООН, руководство организации планирует провести «крупнейшее глобальное обсуждение будущего мира».

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