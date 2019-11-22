Загреб, , 07:32 — REGNUM Зеленый свет и поддержку хорватскому вхождению в шенгенское пространство предоставил лидер словенской оппозиции и бывший премьер-министр Словении Янес Янш. Он заявил, что как Хорватия, так и Болгария и Румыния соответствуют критериям и что их присоединение повысит безопасность во всем ЕС, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 21 ноября.

«Присоединение Хорватии к Шенгену также отвечает интересам Словении, и это не только мое мнение, но и большинства словенцев», — заявил Янес Янш и на хорватском языке пожелал премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу и Хорватии успешного председательства в Совете ЕС.

Однако Шефик Джаферович, вице-президент Партии демократического действия (ПДД) и член Президиума БиГ, заявил, что он бы сделал акцент на миграционном кризисе. Он также заявил, что хорваты и сербы не хотят разделять бремя в районах, где в большинстве случае живут боснийцы.