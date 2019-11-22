Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Фотографии и видеозаписи протестов попросил присылать через Telegram у митингующих в Иране госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он написал 22 ноября на языке фарси в сообщении на своей странице в Twitter.

Помпео объяснил, что нужны доказательства преследований со стороны иранских властей, чтобы США смогли ввести санкции против Ирана за нарушения гражданских свобод.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября власти Ирана обвинили участников протестов в попытке устроить теракт в городе Асалуйе провинции Бушер.

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