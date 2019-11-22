Ла-Пас, , 05:39 — REGNUM МИД Боливии выразил протест мексиканским властям, которые позволяют ушедшему в отставку боливийскому президенту Эво Моралесу делать высказывания, не совместимы со статусом беженца. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«Эво Моралес из Мексики призывает к насилию, покушается на стабильность конституционного строя, мир и права граждан Боливии», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный президент Боливии Жанин Аньес уже потребовала от властей Мексики ограничить в высказываниях Эво Моралеса. Однако мексиканский МИД ответил отказом, сославшись на статью VII Американской конвенции о территориальном убежище, согласно которому запрещено ограничивать свободу выражения мнений.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика не собирается «затыкать рот» Моралесу