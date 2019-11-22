Вашингтон, , 05:28 — REGNUM Индийские дипломаты не испытывают давления со стороны США из-за сотрудничества Индии и России в оборонной сфере, в том числе из-за поставок комплексов С-400. Об этом 21 ноября заявил индийский посол в Вашингтоне Харш Вардхан Шрингла.

Посол добавил, что власти Индии принимают решения исходя из национальных интересов страны. Он выразил надежду, что трудности в отношениях с Соединенными Штатами удастся преодолеть.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от предложения президента США Дональда Трампа прекратить закупки комплексов С-400 у России в обмен на поставки систем Patriot