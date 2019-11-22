Душанбе, , 04:28 — REGNUM Согласно докладу Глобальный индекса терроризма (Global Terrorism Index 2019 — GTI), который опубликовал Институт экономики и мира, Таджикистан, потеряв 24 позиции, занял 50 строчку рейтинга. Всего в списке числится 163 страны.

По данным составителей рейтинга, позиции Таджикистана снизились из-за нападения на тюрьму в 2018 году, ответственность за которое на себя взяла террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда в результате беспорядков по официальным данным погибли 27 человек, пятеро заключенных и охранников ранены.

Также авторы исследования отметили нападение на иностранных велотуристов, произошедшее в Таджикистане в июле 2018 года. Тогда погибло четыре человека. Ответственность на себя так же взяла ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Составители рейтинга отметили, что в результате терактов в 2018 году в мире погибло 15 тыс. 952 человека, что в сравнении с показателем 2017 года и 2014 года ниже на 15,2% и на 52% соответственно. А 84% общемировых жертв терроризма приходится на такие страны как Афганистан, Ирак, Нигерия, Сомали, Сирия, Пакистан, Египет, Конго, ЦАР и Индия.