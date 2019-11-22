Богота, , 04:19 — REGNUM Около 207 тысяч человек вышли на протестную акцию в крупных городах Колумбии, заявил глава колумбийского МВД Нанси Гутьеррес на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Twitter.

«Прошел мирный протест, в мирных маршах приняли участие около 207 тысяч человек», — заявила она.

Однако ее слова опроверг глава национальной полиции Оскар Атеортуа. По его словам, в некоторых городах возникли и уличные беспорядки, в результате которых были задержаны 22 протестующих. Атеортуа отметил, что в уличных столкновениях ранения получили 28 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти крупного колумбийского города Кали ввели комендантский час из-за протестных акций. Ограничение на передвижение по улице было введено с семи вечера по местному времени.

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