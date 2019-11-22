Прага, , 04:33 — REGNUM Отказ НАТО от переговоров с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является «трусливой капитуляцией». Об этом 21 ноября заявил президент Чехии Милош Земан в эфире канала TV Barrandov.

По словам Земана, из-за этого шага Афганистан может превратиться в новый международный центр мирового терроризма. Чешский президент отметил, что НАТО надо не прятаться, а активнее включиться в борьбу с террористическими угрозами.

Как ранее сообщало ИА REGNUMM, 15 ноября Милош Земан сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом, который как и чешский лидер столкнулся с угрозой импичмента.