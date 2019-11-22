Стокгольм, , 10:22 — REGNUM Министр обороны Ирака Наджах аль-Шаммари и его жена прописаны на территории Швеции и получают пособие, предоставляемое Шведским управлением социального страхования. Об этом 21 ноября со ссылкой на Nyheter Idag сообщила шведская газета Fria Tider.

Наджах аль-Шаммари был назначен министром обороны Ирака в июне этого года. В связи с его назначением на этот пост журналист AFP Аммар Карим раскрыл информацию о том, что аль-Шаммари был одновременно подданным Швеции, где был зарегистрирован под другим именем и числился в качестве больного, что дало ему право на получение пособия.

Информация, предоставленная Nyheter Idag, подтвердила, что это тот самый Наджах аль-Шаммари, и он действительно прописан в Швеции. Министр обороны Ирака получает пособие от Шведского управления социального страхования, при этом он живет в Ираке и занимает один из самых влиятельных постов в арабских странах.

Согласно источнику Nyheter Idag, министр обороны Ирака и его жена ежемесячно получают пособие на сумму 520 долларов, а также пособие на маленьких детей в размере около 420 долларов.