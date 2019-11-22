Стокгольм, , 10:18 — REGNUM ЕС может объявить «климатическую чрезвычайную ситуацию» на следующей неделе, если Европарламент поддержит это предложение. Этот шаг предложили члены Европарламента от политических партий Швеции. Центристы и Социал-Демократы активно призывают других депутатов проголосовать за законопроект. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Известно, что в прошлом несколько стран уже вводили так называемую «климатическую чрезвычайную ситуацию» для того, чтобы остановить изменение климата. Подобные меры теперь могут быть объявлены на всей территории ЕС. На следующей неделе в Европейском парламенте состоится голосование по данному вопросу.

«Предложение должно работать как будильник, поэтому речь идет о попытке разбудить всю политическую систему. Для того чтобы все остальные направления нашей деятельности могли быть связаны с вопросами окружающей среды, мы должны осуществлять такую политику в области климата, которая будет преобладать над всеми другими политическими инициативами. Весь политический механизм должен работать в одном направлении. По моему мнению, нам надо инициировать чрезвычайную климатическую ситуацию», — заявил член Социал-Демократов Джитт Гутеланд.