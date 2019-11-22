Стокгольм, , 10:15 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Dagens Industri, поддержка партии Шведских демократов и ее лидера Джимми Окессона среди представителей деловых кругов Швеции значительно увеличивается. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Участниками опроса являлись генеральные директора, менеджеры по маркетингу и финансам в компаниях с более чем десятью сотрудниками и годовым объемом продаж не менее 1 миллиона долларов.

В общей сложности 43% заявили, что они «сильно или очень сильно» доверяют Джимми Окессону. В этом году этот вариант ответа интервьюируемые выбрали на 18% чаще, так как доля тех, кто ответил аналогичным образом в апрельском опросе 2018 года составила 25%.

16% опрошенных представителей деловых кругов Швеции заявили, что проголосовали бы за Шведских демократов, если бы выборы состоялись в день опроса. В июне 2018 года эта цифра составляла всего лишь 10%.