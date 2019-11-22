Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Отношения с Японией обсудили госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в рамках телефонного разговора 21 ноября, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Разговор касался вопросов поддержания тесного взаимодействия и подтверждения важности связей между Японией и Южной Корей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Женеве начался второй раунд переговоров между Южной Корей и Японией об отмене санкций со стороны Токио.

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