Стокгольм, , 09:39 — REGNUM В Швеции более половины председателей местных муниципальных советов страны хотели бы, чтобы число мигрантов сократилось. Это показал опрос, проведенный Dagens Samhälle. В партии Умеренных достигнут полный консенсус по поводу того, что миграция в страну должна уменьшиться. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Социологическое исследование, проведенное Dagens Samhälle, показало, что в настоящее время более чем каждый второй председатель муниципального совета выступает за ужесточение миграционной политики Швеции. 51% поддерживают сокращение миграции, 37% хотят сохранить существующий уровень, который есть сегодня, и лишь 12% выступают за увеличение миграции.

Среди Умеренных существует практически полное согласие по вопросам миграционной политики, так как 98% опрошенных глав муниципалитетов полностью поддерживают сокращение миграции.

«В Швеции нужно остановить миграцию», — заявил Ханс Форсберг, член партии Умеренных и председатель муниципального совета в Кунгсбакке.

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