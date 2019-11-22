Стокгольм, , 09:31 — REGNUM В Швеции Левая партия намерена поставить вопрос о вынесении вотума недоверия члену Социал-Демократов и министру труда Еве Нордмарк из-за «хаотичной приватизации» Службы занятости в стране. Ранее представители Умеренной коалиционной партии Швеции заявили, что могут поддержать данную инициативу при голосовании. Теперь к ним присоединились и Шведские демократы, которые заявили о своем желании отправить весь кабинет министров Швеции в отставку. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

21 ноября в ходе пресс-конференции представители Левых призвали правительство прекратить приватизацию Службы занятости Швеции. Они недовольны, тем, что все большее количество рынка труда находится в руках частных лиц. В случае если правительство не пойдет на уступки, Левые заявили, что готовы начать сотрудничество с Умеренными в своем стремлении отправить министра труда Еву Нордмарк в отставку.

В свою очередь Шведские демократы повысили градус политического противостояния, предложив отправить в отставку всех министров, которые могут работать в действующем правительстве.

«Мы хотим отправить в отставку всех министров, которые могут быть избраны в это правительство, поэтому весьма вероятно, что мы поддержим вотум недоверия», — написал в Твиттере лидер Шведских демократов Джимми Окессон.