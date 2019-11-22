Исламабад, , 10:00 — REGNUM 21 ноября состоялся телефонный разговор между премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и президентом США Дональдом Трампом, главной темой которого стала ситуация в Афганистане.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, США и Пакистан договорились и далее сотрудничать ради установления мира и спокойствия в Афганистане. Президент США также высоко оценил заслуги Исламабада в деле организации мирного процесса. В свою очередь Имран Хан выразил удовлетворение тем, что в Афганистане недавно были отпущены на свободу заложники из западных стран.

Имран Хан не преминул напомнить президенту США о ситуации в индийском штате Джамму и Кашмир, недавно лишенном особого статуса и разделенного на две союзные территории.