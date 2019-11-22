Лахор, Пакистан, , 09:33 — REGNUM 21 ноября департамент образования пакистанской провинции Панджаб отдал распоряжение закрыть все школы в Лахоре и других крупных городах из-за смога, окутавшего провинцию.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, из-за снижения качества воздуха в провинции посещение школ может оказаться опасным для учеников. В Панджабе смог вызвал широкое недовольство населения: граждане подают петиции в Высокий суд Лахора и устраивают демонстрации, требуя от правительства принять меры. Несмотря на растущее недовольство, правительство пересмотрело нормы качества воздуха, чтобы нынешние показатели попали в категорию «нормальных».

Напомним, что в недавно опубликованном рейтинге качества воздуха пакистанский Лахор занял второе место в списке городов с самым плохим воздухом, уступив только столице Индии Нью-Дели.