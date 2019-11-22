Абу-Даби, , 02:56 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной брата президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Султана бен Зайеда аль-Нахайяна выразил членам правящей семьи ОАЭ глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сообщил 21 ноября на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

С этой целью Кадыров посетил Абу-Даби. Его сопровождала делегация религиозных деятелей, старейшин и представителей руководства Чечни. Глава республики также передал соболезнования и от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, шейха Султан бен Зайед аль-Нахайян скончался 18 ноября. В связи с этим власти ОАЭ объявили трехдневный траур.