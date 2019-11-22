Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял одобренный Конгрессом США очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщает пресс-служба американского лидера.

Отмечается, что предыдущий временный бюджет действовал до полуночи 21 ноября. Если Трамп не подписал бы очередной бюджет, то Соединенным Штатам грозил бы новый «шатдаун» — приостановка работы федеральных ведомств и госучреждений из-за отсутствия финансирования. В прошлый раз такая ситуация возникла в конце 2018 года и продлилась почти два месяца из-за отказа Конгресса США профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Сенат США одобрил резолюции о продлении финансирования правительства и федеральных ведомств до 20 декабря. После этого документ поступил на подпись американскому лидеру Дональду Трампу.

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