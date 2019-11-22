Варшава, , 09:40 — REGNUM 21 ноября в населенном пункте Зегже недалеко от Варшавы министр национальной обороны Республики Польша Мариуш Блащак принял участие в совещании командующих вооруженными силами стран, входящих в Сотрудничество территориальной защиты Евросоюза (Интеррег). Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

Встреча высших офицеров, офицеров и сержантов проходит с 21 ноября. Она организована в рамках Сотрудничества территориальной защиты Европейского союза.

Для участия во встрече прибыли командующие войсками из 13 государств. Как отмечает новостное агентство, министр национальной обороны Польши принял участие в заседании только 21 ноября.