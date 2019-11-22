Вашингтон, , 02:25 — REGNUM США «работают» с Египтом, чтобы не допустить закупок самолетов Су-35 у России. Об этом 21 ноября заявил журналистам представитель Госдепартамента США.

Чиновник отметил, что американская сторона предупреждает Египет о последствиях принятия на вооружение этих самолетов. Он выразил мнение, что власти арабской страны понимают, чем рискуют. По словам представителя Госдепа, некоторые третьи страны также пытаются уговорить Каир «не ставить под угрозу прогресс, который был достиг в регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября высокопоставленный египетский чиновник заявил, что Египет является «независимым государством, которое не идет на поводу у других стран» и сделка по Су-35 не будет приостановлена.

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