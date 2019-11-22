Мехико, , 02:09 — REGNUM В мексиканской столице орудуют несколько преступных группировок, однако среди них нет представителей наркокартеля «Синалоа», заявил глава Управления общественной безопасности (УОБ) Мехико Омар Гарсиа, сообщает газета El Universal.

«Уверяю вас, что наркокартель «Синалоа» не присутствует в районе», — заявил он.

Гарсиа также призвал депутатов парламента Мехико создать спецгруппу численностью 500 человек для борьбы с преступными группировками в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года экс-глава наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман был осужден в США и приговорен к пожизненному заключению. В октябре 2019 года мексиканские силовики проводили операцию по задержанию его сына Октавио в Кульякане, однако операция переросла в уличные бои с множеством пострадавших. В результате провала операции Октавио Гусман был освобожден.

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