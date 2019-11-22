Ашхабад, , 01:59 — REGNUM Специальный представитель Европейского союза Питер Буриан в ходе визита в Ашхабад встретился с сыном президента Туркмении, губернатором Ахалской области Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров они обсудили вопросы партнерства между туркменскими и европейскими деловыми кругами, а также особенности инвестиционного климата Туркмении и совместные экономические проекты.

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Также Бердымухамедов и Буриан отметили необходимость обмена экспертными навыками в сферах сельского хозяйства, высоких технологий, экологии и использования возобновляемых источников энергии.

Подводя итог встречи, они акцентировали внимание на развитии дружественных отношений Туркмении со всеми странами Евросоюза в рамках политики «открытых дверей».

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