Лефкоша, , 01:51 — REGNUM Совет безопасности ООН просит руководителей кипрских общин использовать предстоящую встречу в целях урегулирования конфликта на острове. Об этом 21 ноября заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен, отвечая на вопросы журналистов.

Аллен добавил, что члены Совбеза полностью поддерживают те усилия по нормализации ситуации на острове, которые предпринимает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По словам британского чиновника, Совет безопасности также приветствует инициативу Гутерреша по организации встречи 25 ноября с участием лидеров греческой и турецкой общин Кипра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Турция начала бурить скважину к югу от полуострова Карпас на острове Кипр.

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