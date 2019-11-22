Анкара, , 09:48 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой на пресс-конференции обратил внимание на то, что Турция ожидает, что ответственность за иностранных наемников террористических группировок возьмут на себя их страны.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой отметил: «Для обеспечения долговременного решения обязательным является не лишение их гражданства, а, наоборот, возвращение их назад в свои страны, их суд и реабилитация. Это необходимость, обусловленная борьбой с терроризмом. Наша страна, действующая в таком формате, придает большое значение международному сотрудничеству и координации».

Пресс-секретарь добавил: «Со странами гражданства тех лиц, в отношении которых установлено их участие в военных действиях, мы выстраиваем сотрудничество, они предварительно уведомляются о процедурах выдворения этих лиц за пределы нашей территории и маршрутах. Так же действовали в отношении лиц, выданных 19 ноября Нидерландам, мы сотрудничали с их компетентными органами. Ясно видно, что те, кто заявляют о своем ущербе в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаются избежать ответственности».