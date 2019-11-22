Прага, , 09:46 — REGNUM 21 ноября в столице Чехии Праге прошли переговоры между министрами внутренних дел стран Вишеградской группы и Австрии. Об этом сообщает новостной портал Вишеградской группы.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер заявил после переговоров, что защита внешних границ Европейского союза является жизненно важной, особенно когда речь заходит о пресечении нелегальной миграции в Европу. «В то же время должна оказываться действенная помощь в том случае, если возникают проблемы», — добавил министр.

Как он отметил, несмотря на то что Венгрия способна защитить свою собственную Шенгенскую границу в данный момент, она рада принять помощь от партнеров по Вишеградской группе. Министр поблагодарил эти страны за помощь, которую они оказали для защиты венгерской границы от наплыва мигрантов. Он отметил, что Венгрия в данный момент оказывает аналогичную помощь странам Западных Балкан.