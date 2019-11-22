Белград, , 01:25 — REGNUM Сербия владеет полной информацией о контактах якобы российского разведчика Георгия Клебана с отставным сербским подполковником, но это не повлияет на отношения двух стран, заявил 21 ноября журналистам президент Александар Вучич.

«Что касается отношений с РФ, Клебан больше не на территории Сербии, у нас отличные отношения с Россией, я верю, что президент (России Владимир) Путин не был оповещен о таких вещах», — сказал он.

Он добавил, что Сербия остаётся единственной страной, которая не вводила санкции против России и ничем не угрожала отношениям двух стран. Поэтому, сказал Вучич, к Москве адресован единственный вопрос «зачем?».

Напомним, недавно в YouTube был опубликован видеоролик, на котором, как утверждалось, запечатлён момент подкупа сербского офицера помощником военного атташе при посольстве России Георгий Клебаном. Из-за скандала днём ранее в Сербии был созван совет национальной безопасности.

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