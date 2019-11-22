Ла-Пас, , 01:19 — REGNUM Видеозапись, из-за которой новые власти Боливии решили подать международный иск против бывшего президента страны Эво Моралеса, является видеомонтажем. Об этом 21 ноября Моралес заявил в сообщении на своей странице Twitter.

Моралес подчеркнул, что против него ведется кампания с целью опорочить его. Он добавил, что в отношении него было выдвинуто уже множество ложных обвинений.

Напомним, 20 ноября министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо обнародовал видеозапись. На ней видно как Моралес, находясь в своем убежище в Мексике, якобы дает указания по поводу проведения акций протеста в южноамериканской стране.

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