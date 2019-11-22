Кали, Колумбия, , 01:11 — REGNUM Администрация колумбийского города Кали, третьего по численности населения в стране, решила ввести комендантский час в связи с беспорядками, возникшими в результате общенациональной забастовки. Об этом заявил секретарь по безопасности города Андрес Вильямисар на своей странице в Twitter.

«Комендантский час введен в Кали с семи вечера», — заявил он.

Согласно его заявлению, никто не имеет права находиться на улице после семи часов вечера в Кали. За соблюдением комендантского часа будут следить как сотрудники полиции, так и военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Колумбия распорядилась закрыть сухопутные границы из-за общенациональной забастовки ради обеспечения безопасности. Отмечалось, что границы будут закрыты до утра 22 ноября.

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