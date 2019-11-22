Стокгольм, , 10:24 — REGNUM В Швеции прокуратура принял решение не начинать предварительного расследования в отношении Маттиаса Карлссона, лидера фракции Шведских демократов в парламенте. Ранее Маттиас Карлссоны был заподозрен в клевете и распространение ложной информации в отношении журналистки Ингрид Карлквист, занимающейся вопросами миграции. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

В начале октября в своем посте в Facebook Маттиас Карлссон описал Ингрид Карлквист как человека, который «популяризируется за счет оправдания определенных форм педофилии».

После данной публикации Ингрид Карлквист решила написать заявление в полицию по поводу произнесенных слов в ее адрес одним из лидеров Шведских демократов. По ее словам, причина подобного выпада Карлссона в отношении нее кроется еще в прошлом, когда кандидатура Карлквиста была предложена на должность главного редактора партийной онлайн-газеты «Современник».

Тем не менее, главный прокурор Лена Кастлунд посчитала, что действия Карлссона нельзя расценивать как клевету, и поэтому приняла решение не начинать предварительное расследование в отношении лидера фракции Шведских демократов в Риксдаге.