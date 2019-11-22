Стокгольм, , 10:17 — REGNUM Джимми Окессон, Лидер Шведских демократов, партии которая, согласно последним социологическим опросам общественного мнения, является политической силой в стране с наибольшей поддержкой среди избирателей, заявил, что рост его партии обусловлен тем, что они «имеют на это право». Об этом 21 ноября сообщило шведское издание SVT.

В настоящее время, когда Шведские демократы начинают проводить национальный съезд своей партии, они представляют собой совершенно новую политическую силу. Столетняя роль Социал-Демократов в качестве крупнейшей партии теперь явно может быть по-настоящему оспорена, после того как они в результате последнего опроса избирателей уступили первое место своим политическим оппонентам из партии Христианских Демократов.

«Мы растем, потому что описываем реальность так, как это понимают многие избиратели», — заявил лидер партии Джимми Окессон.

В последнее время отмечается, что Джимми Окессон часто пренебрежительно говорит о либерализме и о леволиберальном истеблишменте. Для либеральной демократии характерны верховенство закона, свободные суды, независимые СМИ, права человека, защита меньшинств и гражданского общества. Некоторые шведы задаются вопросом, что же привлекает избирателей в идеях Окессона и почему они за него голосуют.