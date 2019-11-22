Стокгольм, , 09:57 — REGNUM В Швеции представители Левой партии заявили о своем намерении объявить голосование о вынесении вотума недоверия с последующей отставкой члену Социал-демократов и министру труда Еве Нордмарк. Теперь данное предложение Левых поддерживают и представители Умеренной коалиционной партии Швеции. Об этом 21 ноября сообщила шведское издание SVT.

Ранее представители Левых Йонас Шестедт и Али Эсбати обрушились с критикой на планы по еще большему увеличению частного сектора на рынке труда. Если правительство не изменит своих планов по трудовой политике в течение двух недель, партия пригрозила объединить свои усилия с Умеренными и поставить на голосование вопрос о вынесении вотума недоверия министру труда Еве Нордмарк.

«Если правительство ничего не сделает, мы выступим вместе с Умеренными и поставим вопрос о вотуме недоверия Еве Нордмарк», — заявил Йонас Шестедт, который назвал ослабление государственного контроля над экономикой «приватизацией хаоса».