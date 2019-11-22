Стокгольм, , 09:30 — REGNUM Муниципальный совет Линчёпинга, расположенного на юге Швеции, рассмотрел предложение, выдвинутое Шведскими демократами, о расторжении соглашения о городах-побратимах с Шанхаем. На заседании было принято отложить данное предложение. Однако во время встречи лишь одна партия четко заявила, что хочет порвать связи с Китаем — Левая партия Швеции. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Мы очень критично относимся к тому, чтобы Шанхай был нашим городом-побратимом. Мы бы предпочли сотрудничать с теми городами, где демократия и права человека соблюдаются и находятся в центре внимания», — заявил представитель Левой партии Даниэль Бернмар после встречи, на которой решение по предложению, выдвинутому Шведскими демократами по этому вопросу, было отложено до 11 декабря.

Ни одна другая партия во время заседания не захотела занимать какую-либо четкую позицию, однако представитель Шведских демократов Йорген Фогелклоу положительно отнесся к тому, что выдвинутое его партией предложение было отложено на месяц. Он считает, что этот вопрос не находится в мертвой точке и имеет перспективу дальнейшего рассмотрения.

Представитель Умеренной коалиционной партии Аксель Джозефсон попросил продлить время для размышления, а его коллегам после встречи нечего было добавить, когда они встретились с прессой. В свою очередь Социал-демократы описали ситуацию как «сложную», и лидер партийной группы в местном муниципалитете Линчёпинга Йонас Аттений дал понять, что не поддерживает столь быстрые изменения в политике города. Его позиция состояла в том, что «соглашения должны соблюдаться».