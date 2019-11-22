Анкара, , 10:20 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем интервью французскому изданию Le Figaro прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона «у НАТО наступила смерть мозга». Он заявил: «НАТО играет жизненно важную роль в вопросах безопасности. Доказательство тому — защита около миллиарда человек изо дня в день и продолжающийся десятилетиями вклад в обороноспособность».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Йенс Столтенберг также коснулся турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии и отметил: «Во время своего визита в Турцию в прошлом месяце я делился своими связанными с ней опасениями. Все союзники Турции по НАТО раскритиковали эту операцию, но никто не подверг сомнению ее место в альянсе. Предоставляя союзникам свои базы, Турция внесла свой вклад в борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В структуре НАТО Турция единственная имеет общую границу с Ираком и Сирией. Она приняла 3,6 млн беженцев. Турция очень важна для НАТО. Для того, чтобы понять это, достаточно посмотреть на карту и проанализировать геостратегическое положение Турции. Это не воспрепятствует обсуждению вопросов, взгляды по которым расходятся».

Генсек НАТО добавил: «НАТО и ЕС друг другу не соперники, не нужно занимать такое положение, когда нужно делать между ними выбор».