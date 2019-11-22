Ла-Пас, , 00:43 — REGNUM Падение вертолета бывшего президента Боливии Эво Моралеса, случившееся 4 ноября, было попыткой покушения на его жизнь, которое организовал командующий ВВС генерал Хорхе Терсерос. Об этом 21 ноября Моралес заявил в интервью телеканалу RT.

Экс-президент рассказал, что незадолго до падения вертолета оппозиционер Луис Камачо заявлял, что «в понедельник все увидят, как падет Эво». В результате падения экипаж и пассажиры вертолета выжили. По словам Моралеса, после происшествия Терсерос стал вести себя по другому.

Как ранее соообщало ИА REGNUM, 16 ноября Эво Моралес заявил, что американские власти обманом пытались вывезти его в тюрьму Гуантанамо под предлогом оказания помощи в выезде из Болиивии.

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