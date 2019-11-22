Стокгольм, , 09:41 — REGNUM В Швеции представители Левой партии раскритиковали деятельность члена Социал-Демократов и министра труда Евы Нордмарк. В свою очередь, министр ответила на заявления о том, что ее деятельность якобы ведет к отсутствию доверия, и выступила с опровержением такой позиции Левой партии. Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

21 ноября члены Левой партии объявили, что они будут ставить вопрос об отставке Евы Нордмарк, если правительство не откажется от своих планов серьезных изменений в Службе занятости Швеции.

«Моя задача — создать стабильные условия для власти, которая сейчас переживает не лучшие времена. То, что сейчас делает Левая партия, способствует только созданию большего хаоса и большего беспокойства. Это очень печально», — заявила Ева Нордмарк.

Она считает странным, что Левая партия угрожает возможностью вынесения вотума недоверия, когда партия проголосовала за действующее правительство еще в январе 2018 года.

«Левая партия сама проголосовала за это правительство, и отправной точкой стало январское соглашение», — заявила Ева Нордмарк.

Она заявляет, что в соглашении четко прописано, что государственная политика на рынке труда должна продолжаться, но также должна быть создана система, основанная на свободе выбора и участии частных лиц в экономике. Сегодня уже 60% всех действующих игроков на рынке являются частными лицами. Однако эта цифра не устраивает Левых, и они готовы и дальше выступать за больший контроль со стороны государства над экономической деятельностью в Швеции.